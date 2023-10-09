Штурман Су-34 рассказал, какие цели поражает российская авиация в зоне СВО

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Экипажи истребителей-бомбардировщиков Су-34 Воздушно-космических сил РФ совершили боевые вылеты в зоне спецоперации. Минобороны РФ опубликовало кадры их полетов.

Российские летчики выполняют задачи воздушного патрулирования и прикрытия действий подразделений Вооруженных Сил России в любое время и при любой погоде. Боевые вылеты осуществляются с авиационными средствами поражения различного класса.

«Все экипажи, которые участвуют в СВО - это подготовленные на 100 процентов летчики и штурманы. Взаимодействие мы еще отрабатывали на учебных полетах. Когда ты летишь со своим командиром, ты уже на 100 процентов в нем, и он уверен на 100 процентов в тебе. А это самое главное», - уверен штурман экипажа Су-34.

Он рассказал об основных целях наших истребителей. Летчики Су-34 уничтожают живую силу противника, а также его опорные пункты, склады, мосты, бронированную технику, включая танки и БМП.

Ранее российские бомбардировщики Су-34 управляемыми бомбами уничтожили пункты дислокации украинских боевиков. Артиллерией группировки были уничтожены склад боеприпасов, огневые позиции СПГ-7 и АГС-17.

Материал подготовили Анастасия Бобылева и Николай Баранов.