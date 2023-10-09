«Они особые. Они научены»: как дети в школе Макеевки встретили очередной обстрел

Дети в школе Макеевки, недалеко от которой упала ракета ВСУ, за девять лет привыкли к обстрелам и научились спокойно их переносить.

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»

Украинские боевики обстреляли из РСЗО Himars центр Макеевки. Повреждения получила школа, детский садик, административное здание и жилые дома. На одной из улиц ранило женщину.

Ракеты боевиков упали неподалеку от школы. От взрыва вылетели окна. В этот момент на уроках были дети. Они уже девять лет живут под такими обстрелами, поэтому знали, что делать.

«Они особые. Они научены. Они приучены. Поэтому действовали слаженно. Никаких истерик ничего», - рассказала завхоз школы Елена Жердева.

Подробнее об атаке украинских националистов ДНР смотрите в сюжете Владислава Кустова.

Националисты наносят удары по мирным жителям из-за неудач на линии боевого соприкосновения. На Купянском направлении российские подразделения отразили пять атак при поддержке авиации и огня артиллерии. Противник потерял 170 военнослужащих, четыре пикапа и самоходную артиллерийскую установку «Акация».

ВСУ регулярно обстреливают Макеевку. Ранее стало известно, что в середине сентября город подвергся ночным обстрелам. По данным представительства ДНР в СЦКК, боевики выпустили по Макеевке четыре кассетных снаряда.