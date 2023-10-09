В Минтруде назвали суммы пособий по беременности с 2025 года

С 2025 года женщинам будут выплачивать пособия по беременности и уходу за ребенком, сумма которых будет достигать 794 тысячи рублей.

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В 2025 году в России собираются ввести единый тариф страховых взносов, сообщила «Звезде» пресс-служба Минтруда России. По данным ведомства, Фонд потратит на выплаты по беременности и родам более 184 миллиардов рублей, на уход за ребенком уйдет еще более 244 миллиардов, а на пособия по нетрудоспособности - более 703 миллиардов.

«Максимальная сумма пособия по беременности родам - 794 355,80 рублей (за 140 дней отпуска по беременности и родам); максимальная сумма ежемесячного пособия по уходу за ребенком – 68 995,51 рублей», - заявили в Минтруде.

В сообщении также говорится, что размер выплат будет зависеть от зарплаты работника за последние два года.

Ранее стало известно, что в России в 2024 году увеличится размер пенсий. Их собираются проиндексировать на 7,5% - в соответствии с инфляцией. В среднем пенсионеры в РФ буду получать 23,4 тысячи рублей.