Четверо россиян считаются пропавшими без вести в Израиле

В посольство России в Тель-Авиве поступают обращения от родственников девяти россиян, находящихся на данный момент в Израиле. Пропавшими без вести из них числятся четверо.

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В Израиле как минимум четверо россиян считаются пропавшими без вести, сообщило посольство России в Тель-Авиве. По словам пресс-секретаря представительства Марии Рязановой, подтверждения их смерти нет.

«По состоянию на 16.00 9 октября подтвержденная информация о гражданах Российской Федерации, которые могли бы погибнуть, отсутствует», - цитирует ТАСС слова Рязановой.

Пресс-секретарь добавила, что в посольство продолжают обращаться родственники девяти россиян, с которыми они не могут установить связь. Из них четверо попали в список пропавших без вести.

Ранее посол Израиля в Москве Бен Цви заявил, что среди плененных палестинскими боевиками ХАМАС могут быть россияне. По словам Цви, в списках людей, приехавших на фестиваль Nature Party и живущих в южных регионах страны, есть русские имена.