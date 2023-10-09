После атаки ХАМАС в Израиле повреждена мечеть имени Ахмата Кадырова
МИД Израиля сообщил, что одна из ракет, выпущенных боевиками ХАМАС, попала в мечеть имени Ахмата Кадырова.
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Одна из ракет палестинских боевиков ХАМАС попала в мечеть имени Ахмата Кадырова, находящуюся под Иерусалимом. МИД Израиля сообщил, что здание получило повреждения.
«Прямое попадание ракеты террористов ХАМАС в мечеть имени Ахмата Кадырова под Иерусалимом», - цитирует Sputnik сообщение МИД страны.
Ранее стало известно, что ЦАХАЛ нанес широкомасштабные удары по стратегическим центрам ХАМАС в секторе Газа, сообщило издание Times of Israel.