В стране и мире В стране и мире В стране и мире

ЦАХАЛ сообщил о нанесении ударов по стратегическим центрам ХАМАС в секторе Газа

Никита Черненко
13:20 09.10.2023
Израильская армия передала сообщение об атаке стратегических центров палестинской группировки ХАМАС.
© Видео: phaenon, Twitter © Фото: Mohammed Talatene, dpa, Globallookpress
Читайте нас на:

Армия Израиля заявила, что наносит широкомасштабные удары по стратегическим центрам ХАМАС в секторе Газа. Сообщение об этом появилось в издании The Times of Israel

Ранее военно-политический кабинет Израиля принял решение о переходе страны в «состояние войны» согласно статье 40 Основного закона правительства. Министр обороны Израиля Галант также отдал приказ о блокаде Газы и прерывании поставок продуктов, газа и электроэнергии.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
12:47 В стране и мире
Министр обороны Израиля Галант отдал приказ о полной блокаде Газы
12:03 В стране и мире
Главный раввин России Лазар получил сотрясение мозга после танца с Торой
11:38 В стране и мире
В армии Израиля заявили о взятии под контроль населенных пунктов вдоль границ с сектором Газа
11:19 В стране и мире
ХАМАС хочет обменять часть заложников на заключенных в израильских тюрьмах палестинок
11:15 В стране и мире
ФСБ завела дело о госизмене против адвоката Ильи Новикова*
Популярное
Видео
Уничтожение «неуязвимого» израильского танка Merkava Mk4 попало на видео
Видео
«Чертов тупица»: канадец отказался жать руку Трюдо и обругал его
Видео
На заседании Верховной рады порвали штаны депутату Гончаренко
Видео
«Идиот или негодяй»: Путин о чествовании эсэсовца спикером парламента Канады
Видео
«Дурь какая-то, чушь»: Путин о навязывании Западом правил
Видео
Стюардесса рейса из Бангкока рассказала, что дебошир с вилкой «что-то курнул»
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.