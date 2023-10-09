ЦАХАЛ сообщил о нанесении ударов по стратегическим центрам ХАМАС в секторе Газа

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Армия Израиля заявила, что наносит широкомасштабные удары по стратегическим центрам ХАМАС в секторе Газа. Сообщение об этом появилось в издании The Times of Israel.

Ранее военно-политический кабинет Израиля принял решение о переходе страны в «состояние войны» согласно статье 40 Основного закона правительства. Министр обороны Израиля Галант также отдал приказ о блокаде Газы и прерывании поставок продуктов, газа и электроэнергии.