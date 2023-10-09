В СБ РФ заявили о возможном применении США кибероружия из-за провалов ВСУ

В Совбезе России считают, что США могут прибегнуть к применению наступательного кибероружия, чтобы помочь ВСУ.

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Низкая эффективность ВСУ и отдача от вложенных средств в финансовую и военную помощь Киеву может подтолкнуть США к применению наступательного кибероружия в отношении России. Об этом заместитель секретаря Совбеза России Олег Храмов рассказал «Российской газете».

«Отсутствие результативности Вооруженных сил Украины может подтолкнуть горячие головы к применению американского наступательного кибероружия для нанесения ущерба государственному и военному управлению, экономической системе России», - отметил Храмов.

Он напомнил, что США не жалеют средств на финансирование возможных киберударов - эта статья расходов имеется в оборонном бюджете страны и значительно увеличивается год от года.

«Ограничений для действий в чужом информационном пространстве для военных структур США практически не имеется», - добавил Храмов.

По информации СБ РФ, речь идет о центрах передового опыта, совместного реагирования и иных структурах, которые окружают Россию.

Храмов подчеркнул, что «стремление США нанести стратегическое поражение России повышает вероятность возникновения глобального киберконфликта» и назвал этот путь «непредсказуемым по своим последствиям» для стран Запада.

Ранее в российском МИД рассказали об учениях НАТО, в ходе которых отрабатывались киберудары по объектам госструктуры Калининградской области и энергосистемы Москвы.