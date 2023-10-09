Корреспондент «Звезды» рассказал о звуках ПВО возле аэропорта Тель-Авива

В воздушной гавани Тель-Авива соблюдаются повышенные меры безопасности и слышна работа ПВО, однако паники не наблюдается.

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Корреспондент «Звезды» Алексей Дегтярев сообщил, что обстановка в аэропорту Бен-Гурион спокойная, несмотря на повышенные меры безопасности и работу ПВО в районе.

По сообщениям службы аэропорта, возле воздушной гавани недавно упала ракета, выпущенная из сектора Газа, но это не повлияло на работу аэропорта и он продолжает функционировать.

«Люди ведут себя спокойно, никто никуда не торопится, спокойно вызывают автомобили, кого-то ждут встречающие, кто-то садится в поезд, никакой паники мы сейчас здесь не наблюдаем», - передал Алексей Дегтярев.

Ранее в российском представительстве в Палестине сообщили о получении около 250 обращений с просьбой об эвакуации из сектора Газа, в том числе от граждан Украины, Белоруссии, Казахстана и Палестины.