Россия получила около 250 обращений с просьбой об эвакуации из сектора Газа

Российское представительство при Палестине получило около 250 обращений с просьбой об эвакуации из сектора Газа от граждан России, Белоруссии, Украины, Казахстана и Палестины.

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Пресс-секретарь представительства России при Палестине Алия Зарипова сообщила о поступлении в организацию около 250 обращений об эвакуации из сектора Газа. Об этом сообщил телеканал RT.

Как сказала пресс-секретарь, сейчас в секторе Газа находится «порядка 1 200 россиян». Просьбы об эвакуации были направлены в представительство не только гражданами РФ, но и Белоруссии, Украины, Казахстана и Палестины. Организация занялась формированием списков.

Ранее глава Минобороны Израиля Йоав Галант отдал приказ о взятии Газы в блокаду. Совбез ООН на данный момент не принял итоговое заявление по палестино-израильскому конфликту.