«Он был там, на месте»: брат Чубайса прокомментировал слухи о его отъезде

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Брат бывшего главы «Роснано» Анатолия Чубайса не подтвердил информацию о его отъезде из Израиля. По его словам, в месте, где сейчас живет Чубайс, относительно спокойно.

«Нет, я с ним общался дня три назад, у них там относительно тихо, где он живет. Слышны взрывы, но у них относительно спокойно. Я знаю, что три дня назад он был там, на месте», - сказал «Звезде» декан факультета россиеведения Института социальных наук Игорь Чубайс.

Ранее стало известно, что «Роснано» сейчас испытывает финансовые трудности. В организации даже предупредили об угрозе банкротства. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в компании образовалась дыра.