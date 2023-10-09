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Посол Израиля в РФ Цви допустил наличие россиян в числе пленных ХАМАС

Елизавета Егорова
16:23 09.10.2023
По словам посла Израиля в России, среди участвовавших в фестивале Nature Party есть люди с русскими именами.
Посол Израиля в РФ Цви допустил наличие россиян в числе пленных ХАМАС
© Фото: Владимир Астапкович, РИА Новости
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Посол Израиля в России Бен Цви допустил возможность того, что среди пленных боевиков ХАМАС могут быть россияне. По его словам, в списке людей, участвовавших в фестивале Nature Party и живущих рядом с этим районом, есть люди с русскими именами.

«Между теми многими, кто участвовал в фестивале, и теми, кто живет в этих районах, я встречал просто во всех списках очень много людей с именами, по которым все-таки видно, что люди из бывшего СССР», - цитирует ТАСС слова Цви.

Посол не уверен насчет происхождения этих людей, однако допустил возможность их двойного гражданства.

Ранее посольство России в Израиле сообщило, что не располагает данными о пострадавших или пропавших без вести россиянах. По словам представителя ведомства, консульский отдел постоянно контактирует с израильскими службами и оказывает содействие российским туристам.

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