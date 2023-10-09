Писателя Быкова* проверят по статье о дискредитации армии России

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Следственный комитет России начал проверку писателя Дмитрия Быкова* по статье о дискредитации Вооруженных сил Российской Федерации. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в ведомстве.

«Проверка проводится СК РФ на основании обращения о неправомерных высказываниях писателя о ВС РФ», - сообщили в правоохранительных органах.

На данный момент подозреваемый находится за рубежом.

Ранее стало известно, что уголовное дело по статье о госизмене завела ФСБ против бывшего адвоката Ильи Новикова**. Он также находится не на территории РФ.

* Дмитрий Быков - физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента.

** Илья Новиков - физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента.