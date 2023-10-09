Писателя Быкова* проверят по статье о дискредитации армии России
Следственный комитет проводит проверку писателя на факт дискредитации Вооруженных сил России.
© Фото: Нина Зотина, РИА Новости
Следственный комитет России начал проверку писателя Дмитрия Быкова* по статье о дискредитации Вооруженных сил Российской Федерации. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в ведомстве.
«Проверка проводится СК РФ на основании обращения о неправомерных высказываниях писателя о ВС РФ», - сообщили в правоохранительных органах.
На данный момент подозреваемый находится за рубежом.
Ранее стало известно, что уголовное дело по статье о госизмене завела ФСБ против бывшего адвоката Ильи Новикова**. Он также находится не на территории РФ.
* Дмитрий Быков - физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента.
** Илья Новиков - физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента.