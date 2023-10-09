«Да ладно»: Путин удивился числу кинозалов в новых регионах на встрече с Любимовой

К моменту воссоединения с Россией в четырех регионах имелось всего два кинозала.

© Видео: пресс-служба президента РФ © Фото: пресс-служба президента РФ

К моменту воссоединения с Россией на территории ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей работали всего два кинозала. Об этом на встрече с президентом России Владимиром Путиным рассказала министр культуры Ольга Любимова.

Эта информация вызвала изумление главы государства.

«Да ладно», - удивился Путин.

Как пояснила Любимова, жители регионов «были лишены возможности вообще какое бы то ни было кино смотреть». Сейчас в новых регионах открыт 51 кинозал, в них показывают все фильмы, вышедшие в российский прокат.

Ранее сообщалось, что патриарх Кирилл и министр культуры РФ Ольга Любимова подписали договор между Третьяковской галереей и Троице-Сергиевой лаврой о передаче в безвозмездное пользование шедевра древнерусской иконописи «Троица» Андрея Рублева.