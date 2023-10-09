СМИ узнали о планах США отказаться от танков M1 Abrams из-за конфликта на Украине

Конфликт на Украине показал ряд критических недостатков актуальной модели танков Abrams и может стать причиной для отказа от них.

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Исследования Вооруженных сил США показали, что современная модель танка M1 Abrams обладает недостаточной живучестью и может стать причиной, по которой Пентагон примет решение отказаться от актуальной модели боевой машины. Материал с этой информацией опубликовало издание «360» со ссылкой на онлайн-журнал The War Zone.

В материале сказано, что конфликт на Украине показал западным военным экспертам, что сегодня танк Abrams обладает несколькими серьезными недостатками: танк требует обширную логистику, многочисленный обслуживающий персонал, большое количество запчастей и керосина. В исследовании ВС США была подчеркнута необходимость создания новых моделей более легких танков с большим калибром главного орудия и гиперзвуковыми танковыми ракетами.

«В исследовании, проведенном армией США, рекомендуют отказаться от танка M1 Abrams в пользу более легких и компактных беспилотных машин, ссылаясь на проявившиеся в ходе войны на Украине проблемы живучести техники на полях сражений будущего», - написали в материале.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя поставку Украине танков Abrams, подчеркивал, что они будут гореть так же, как и любая иностранная техника, которая может появиться в зоне проведения СВО.