Решетников рассказал о рекомендациях Минэкономразвития туроператорам по Израилю
Минэкономразвития рекомендовал туроператорам не отправлять новые группы в Израиль. Об этом глава ведомства Максим Решетников рассказал «Звезде».
«Мы попросили туроператоров крайне аккуратно, лучше воздержаться от отправки туда новых групп», - пояснил министр экономического развития.
По словам Решетникова, ситуация с российскими гражданами, оказавшимися в зоне палестино-израильского конфликта, находится под контролем. И у россиян есть возможность вернуться в страну.
«Минтранс ограничил рейсы туда в ночное время, но два рейса в день остались. И МИД, и Минтранс считают допустимым наличие сообщения. Возможность вернуться есть. Мы ситуацию мониторим», - добавил министр.
Ранее сообщалось о возобновлении регулярного авиасообщения с Израилем. Как пояснил «Звезде» один из пассажиров рейса Сочи - Тель-Авив, он должен вернуться в Израиль, к своей семье.