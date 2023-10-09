Решетников рассказал о рекомендациях Минэкономразвития туроператорам по Израилю

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Минэкономразвития рекомендовал туроператорам не отправлять новые группы в Израиль. Об этом глава ведомства Максим Решетников рассказал «Звезде».

«Мы попросили туроператоров крайне аккуратно, лучше воздержаться от отправки туда новых групп», - пояснил министр экономического развития.

По словам Решетникова, ситуация с российскими гражданами, оказавшимися в зоне палестино-израильского конфликта, находится под контролем. И у россиян есть возможность вернуться в страну.

«Минтранс ограничил рейсы туда в ночное время, но два рейса в день остались. И МИД, и Минтранс считают допустимым наличие сообщения. Возможность вернуться есть. Мы ситуацию мониторим», - добавил министр.

Ранее сообщалось о возобновлении регулярного авиасообщения с Израилем. Как пояснил «Звезде» один из пассажиров рейса Сочи - Тель-Авив, он должен вернуться в Израиль, к своей семье.