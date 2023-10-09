«Все сдают кровь»: пассажир рейса в Тель-Авив рассказал об обстановке в Израиле

Авиакомпания Red Wings возобновила регулярное авиасообщение с Израилем, первый рейс в Тель-Авив уже вылетел из России.

© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Пассажир рейса Сочи - Тель-Авив в интервью «Звезде» объяснил, почему возвращается в Израиль, несмотря на войну и риск для жизни.

«Я не боюсь! У меня там семья. Я должен быть там», - заявил мужчина.

Он пояснил, что его родные живут в центральной части страны, далеко от эпицентра боевых действий.

«Так как мы живем в центре, там почти незаметна война. На юге очень обостренное положение. Все время слежу за обстановкой», - рассказал израильтянин.

Он подчеркнул, что граждане Израиля поддерживают друг друга.

«Все переживают, волнуются, сдают кровь. Израиль есть Израиль, там все болеют друг за друг», - отметил пассажир.

Напомним, что после обострения ситуации в зоне палестино-израильского конфликта авиакомпания Red Wings возобновила регулярное авиасообщение с Израилем. Первый рейс после приостановки полетов уже отправился в Тель-Авив.

Ранее сообщалось, что командование израильской армии заявило, что контролирует ситуацию в населенных пунктах у границ с сектором Газа.