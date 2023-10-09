«Все сдают кровь»: пассажир рейса в Тель-Авив рассказал об обстановке в Израиле
Пассажир рейса Сочи - Тель-Авив в интервью «Звезде» объяснил, почему возвращается в Израиль, несмотря на войну и риск для жизни.
«Я не боюсь! У меня там семья. Я должен быть там», - заявил мужчина.
Он пояснил, что его родные живут в центральной части страны, далеко от эпицентра боевых действий.
«Так как мы живем в центре, там почти незаметна война. На юге очень обостренное положение. Все время слежу за обстановкой», - рассказал израильтянин.
Он подчеркнул, что граждане Израиля поддерживают друг друга.
«Все переживают, волнуются, сдают кровь. Израиль есть Израиль, там все болеют друг за друг», - отметил пассажир.
Напомним, что после обострения ситуации в зоне палестино-израильского конфликта авиакомпания Red Wings возобновила регулярное авиасообщение с Израилем. Первый рейс после приостановки полетов уже отправился в Тель-Авив.
Ранее сообщалось, что командование израильской армии заявило, что контролирует ситуацию в населенных пунктах у границ с сектором Газа.