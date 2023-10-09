Песков: Путин предпочитает отдых на природе, а не в гостиницах

Представитель Кремля отметил, что президент России предпочитает отдых на дикой природе и места его отдыха не требуют популяризации.

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил на вопрос журналистов о том, в каких местах предпочитает отдыхать Владимир Путин.

Песков отметил, что Путин отдыхает не в больших туристических объектах и чаще проводит отдых на дикой природе - в заповедниках и лесах. Он также заявил, что не считает необходимым как-либо отмечать излюбленные места отдыха президента.

«Если вы имеете в виду повесить табличку "В тени этого дуба отдыхал Путин", я отношусь к этому негативно. Если вы имеете в виду рассказать о красоте Хакасии, Тувы, Красноярского края, то об этом много всего рассказано. И многие отдыхают в тех же местах, что и президент», - сказал пресс-секретарь главы государства.

Ранее Дмитрий Песков дал комментарий касательно пророчества Жириновского о конфликте на Ближнем Востоке, о котором на фоне боевых столкновений армии Израиля и ХАМАС вспомнили пользователи Интернета.