В Кремле прокомментировали пророчество Жириновского о конфликте на Ближнем Востоке

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Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков дал комментарий в ходе ответа на вопросы журналистов касательно пророчества бывшего лидера ЛДПР Владимира Жириновского о конфликте на Ближнем Востоке.

В 2019 году Владимир Жириновский сказал, что к 2024 году на Ближнем Востоке вспыхнет конфликт, который заставит забыть, «что такое Украина». Пресс-секретарь отметил, что вне зависимости от того, забудут или не забудут про Украину, «наша специальная военная операция продолжается».

«Вы знаете, что Владимир Вольфович сделал очень много разных заявлений, которые, безусловно, содержали абсолютно точный анализ тенденций развития тех или иных событий, процессов в мировых делах в будущем», - сказал Песков.

Ранее пользователи Интернета вспомнили, как Владимир Жириновский предрек конфликт на Ближнем Востоке в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым». Тогда он сказал, что конфликт разгорится к 2024 году.