В стране и мире В стране и мире В стране и мире

В Кремле прокомментировали пророчество Жириновского о конфликте на Ближнем Востоке

Никита Черненко
13:10 09.10.2023
Пресс-секретарь президента РФ отметил, что Владимир Жириновский сделал множество заявлений, содержащих точный анализ тенденций развития ситуаций.
В Кремле прокомментировали пророчество Жириновского о конфликте на Ближнем Востоке
© Фото: Алексей Куденко, РИА Новости
Читайте нас на:

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков дал комментарий в ходе ответа на вопросы журналистов касательно пророчества бывшего лидера ЛДПР Владимира Жириновского о конфликте на Ближнем Востоке.   

В 2019 году Владимир Жириновский сказал, что к 2024 году на Ближнем Востоке вспыхнет конфликт, который заставит забыть, «что такое Украина». Пресс-секретарь отметил, что вне зависимости от того, забудут или не забудут про Украину, «наша специальная военная операция продолжается».

«Вы знаете, что Владимир Вольфович сделал очень много разных заявлений, которые, безусловно, содержали абсолютно точный анализ тенденций развития тех или иных событий, процессов в мировых делах в будущем», - сказал Песков.

Ранее пользователи Интернета вспомнили, как Владимир Жириновский предрек конфликт на Ближнем Востоке в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым». Тогда он сказал, что конфликт разгорится к 2024 году.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
12:47 В стране и мире
Министр обороны Израиля Галант отдал приказ о полной блокаде Газы
12:03 В стране и мире
Главный раввин России Лазар получил сотрясение мозга после танца с Торой
11:38 В стране и мире
В армии Израиля заявили о взятии под контроль населенных пунктов вдоль границ с сектором Газа
11:19 В стране и мире
ХАМАС хочет обменять часть заложников на заключенных в израильских тюрьмах палестинок
11:15 В стране и мире
ФСБ завела дело о госизмене против адвоката Ильи Новикова*
Популярное
Видео
Уничтожение «неуязвимого» израильского танка Merkava Mk4 попало на видео
Видео
«Чертов тупица»: канадец отказался жать руку Трюдо и обругал его
Видео
На заседании Верховной рады порвали штаны депутату Гончаренко
Видео
«Идиот или негодяй»: Путин о чествовании эсэсовца спикером парламента Канады
Видео
«Дурь какая-то, чушь»: Путин о навязывании Западом правил
Видео
Стюардесса рейса из Бангкока рассказала, что дебошир с вилкой «что-то курнул»
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.