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Песков прокомментировал возможность переноса выборов президента на период после СВО

Елизавета Егорова
15:22 09.10.2023
Дмитрий Песков заявил, что выборы президента в России состоятся в соответствии с Конституцией Российской Федерации.
Песков прокомментировал возможность переноса выборов президента на период после СВО
© Фото: Сергей Гунеев, РИА Новости
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал слова главы Чечни Рамзана Кадырова о проведении выборов президента в период после окончания спецоперации.

По словам Пескова, в этом вопросе нужно опираться на обращение Владимира Путина к Федеральному собранию в этом году. В нем президент подчеркнул необходимость соблюсти все демократические нормы, в том числе положения Конституции.

«Это были слова нашего президента. Мы на них ориентируемся», - заявил пресс-секретарь.

Песков добавил, что, несмотря на это, все имеют право высказывать свои идеи и предложения по этому поводу.

Ранее стало известно, что в Госдуму внесли поправки в закон о выборах президента РФ. Они затрагивают фото- и видеосъемку на избирательных участках, а также зарплату членов избирательных комиссий.   

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