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В Госдуму внесли поправки в закон о выборах президента России

Анна Назайкина
14:05 05.10.2023
Депутат Павел Крашенинников назвал это точечной донастройкой системы.
В Госдуму внесли поправки в закон о выборах президента России
© Фото: Нина Зотина, РИА Новости
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В Государственную думу внесли поправки в закон о выборах президента Российской Федерации, заявил глава Комитета нижней палаты по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников.

Он назвал это точечным завершением настройки системы, которое необходимо было провести.

В частности, речь идет о закреплении особенностей использования счетов ИК, регулировании вопросов, связанных с оплатой труда членов избирательных комиссий, и о закреплении возможности софинансировать проведение выборов из регионального и местного бюджета.

Кроме того, поправки касаются съемки фото и видео на избирательных участках. Возможность снимать хотят оставить только для лиц, которые имеют на это право по закону.

Крашенинников объяснил, что президентские выборы должны быть проведены в середине марта 2024 года по действующему законодательству. Точные даты будут определены Совфедом уже в декабре этого года.

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