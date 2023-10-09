В армии Израиля заявили о взятии под контроль населенных пунктов вдоль границ с сектором Газа

В израильской армии сообщили о начале новой серии ударов по объектам палестинской группировки ХАМАС.

© Фото: Zhang Tianlang, XinHua, Globallookpress

Населенные пункты вдоль границ с сектором Газа находятся под контролем израильских военных, однако не исключается наличие боевиков. Об этом заявили в армии Израиля.

«Мы контролируем населенные пункты», - передает заявление официального представителя израильской армии Даниэля Хагари Times of Israel.

При этом он отметил, что отдельные боевики могут находиться на израильской территории. Кроме того, представитель армии Израиля сообщил о начале новой серии ударов по ХАМАС.

Ранее китайское агентство «Синьхуа» со ссылкой на источник сообщало, что ХАМАС намерен обменять часть заложников на заключенных в тюрьмах Израиля палестинок. Сообщается, что посредником в переговорах между ХАМАС и Израилем выступает Катар.