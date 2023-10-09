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Эксперт Чупрыгин оценил шансы перехода конфликта в Израиле на региональный уровень

Никита Черненко
15:09 09.10.2023
Арабист Андрей Чупрыгин высказал мнение о том, какие страны могут вмешаться в конфликт Израиля и ХАМАС.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: Abed Rahim Khatib, dpa, Globallookpress
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Старший преподаватель Школы востоковедения ВШЭ, арабист Андрей Чупрыгин в интервью «Звезде» предположил, насколько заинтересованы США во вмешательстве в конфликт Израиля и Палестины, какие страны могут открыть второй фронт против Израиля и насколько велик шанс эскалации конфликта до уровня «большой войны».

Преподаватель ВШЭ выразил мнение, что США не заинтересованы в участии в войне Израиля против ХАМАС - для этого у них нет повода, а мощь армии обороны Израиля и ХАМАС невозможно сопоставить.

«Если уж они не вмешивались все предыдущие арабо-израильские войны, то сейчас и подавно не станут, так как для этого, во-первых, нет причины, во-вторых, в военном отношении ХАМАС и Израиль - это Моська и слон», - отметил Чупрыгин.

Эксперт сказал, что в первую очередь нужно наблюдать за реакцией ближайших соседей - так может открыться северный фронт, что заставит Израиль вести войну на два направления, а это уже может вызвать проблемы у Израиля. При этом он отметил, что Иран, вероятно, также не будет участвовать в боевых столкновениях.

«Если другие страны ввяжутся в открытие северного фронта, то Израилю пусть и придется несладко, но сил вполне хватит. Но вот если и другие соседи начнут присоединяться к противостоянию, то ситуация станет серьезной», - заявил Чупрыгин.

На данный момент арабист счел, что конфликт Израиля с ХАМАС закончится уничтожением последних и не выльется в региональный конфликт.

«"Большая война" никому не нужна. Я надеюсь, что все не закончится на региональном уровне. Судя по всему, после военных операций Израиля ХАМАС прекратит свое существование. Останется лишь следить за реакцией соседей», - подытожил эксперт.

Ранее в армии Израиля сообщили о возвращении контроля над большинством территорий вдоль границ с сектором Газа, включая населенные пункты. Однако отмечалось, что отдельные группы боевиков еще могут находиться на территории еврейского государства.

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