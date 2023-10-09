В стране и мире спецоперация МО РФ сообщило о поражении склада вооружения противника в Черниговской области Также сообщается о поражении живой силы и военной техники неприятеля в 105 районах. © Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда» Читайте нас на: Минобороны России заявило о поражении украинского склада с вооружением в Черниговской области. «В районе населенного пункта Прилуки Черниговской области поражен склад ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ», - говорится в сообщении. Кроме этого, сообщается, что российская оперативно-тактическая и армейская авиация, а также расчеты беспилотников, ракетные войска и артиллерия группировок войск за сутки поразили живую силу и военную технику врага в 105 районах. Ранее Минобороны России опубликовало снятые с коптера кадры уничтожения группы боевиков на Артемовском направлении. Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов. Экспертное мнение и аналитика