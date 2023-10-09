Аэропорт Гамбурга остановил работу из-за сообщения о бомбе на борту самолета из Тегерана

Рейсы остановлены с 11.40 по московскому времени.

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Аэропорт Гамбурга закрыт из-за сообщения о бомбе на борту самолета из Тегерана. Об этом сообщает издание Tagesspiegel. С 11.40 по московскому времени все рейсы на прилет и вылет из аэропорта Гамбурга были прекращены.

«В связи с мерами федеральной полиции взлет и посадка в течение короткого времени невозможны. Возможны задержки рейсов», - говорится в официальном сообщении гамбургского аэропорта.

В материале издания уточнили, что об опасности сообщил представитель федеральной полиции. По его словам, утром полиция получила электронное письмо с угрозами взорвать самолет, следовавший из столицы Ирана в Гамбург.

Ранее стало известно, что Иран поддержал ракетные удары ХАМАС по Израилю. По словам советника верховного лидера Исламской Республики генерал-майора Рахима Сафави, Тегеран останется с палестинскими бойцами до полного освобождения Палестины и Иерусалима.