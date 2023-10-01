В США резко подорожали бензин и дизель на фоне запрета РФ на экспорт топлива

Издание The Hill отмечает, что президент США слил более 40% нефти, которая была запасена на случай чрезвычайных ситуаций.

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На фоне масштабного сокращения добычи Россией и Саудовской Аравией и запретом РФ на экспорт топлива стоимость нефти в Соединенных Штатах значительно выросла. Из-за этого в США резко подорожал бензин и дизель. Кроме того, под угрозой оказалось и переизбрание на второй срок Джо Байдена.

Издание The Hill пишет, что американский президент слил более 40% нефти, которая была запасена на случай ЧС.

«Крайне рискованный шаг при его усиливающейся непопулярности», - пишет издание.

Согласно статье, цена за галлон бензина и дизеля в Соединенных Штатах приближается к четырем долларам, что на 60% выше, чем до момента, как Джо Байден вступил в должность президента США. Издание предупреждает, что в случае, если нефтяные котировки останутся на том же уровне или пойдут вверх перед выборами президента США, то республиканцы обрушатся с критикой на Байдена за намеренное ограничение добычи.

Ранее президент США Джо Байден подписал проект финансирования правительства, не предусматривающий помощь Украине. Закон предусматривает ассигнования федеральным ведомствам до 17 ноября текущего года.