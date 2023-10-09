Политолог Михайлов: поддержка Киева Западом уйдет на второй план на фоне Израиля
Ситуация вокруг Израиля повлияет на дальнейшее оказание Украине военной помощи, считает политолог, специалист по межнациональным конфликтам Евгений Михайлов.
«Все, что связано с борьбой с движением ХАМАС, повлияет на поддержку Украины. США выгребли большую часть запасов с территории Израиля для поддержки Украины. Будут вынуждены наполнять эти склады», - сказал он «Звезде».
Михайлов напомнил, что Соединенные Штаты из-за эскалации ситуации в Израиле направили в восточную часть Средиземного моря свои корабли. Кроме того, ряд конгрессменов выступают против усиления военной поддержки Украины.
Политолог выразил уверенность, что конфликт не закончится в ближайшие дни. Он предположил, что в поддержку Палестины подключатся «Хезболла», а также Сирия и Иран.
«Проблема Украины уходит на второй план. И она будет еще больше уходить на второй план в случае развития боевых действий и усугубления ситуации на Ближнем Востоке», - добавил Михайлов.
Между тем специалист Института Ближнего Востока Сергей Балмасов в беседе со «Звездой» рассказал, что ситуация в Израиле имеет тенденцию на эскалацию конфликта. По мнению востоковеда, Израиль рискует откатиться в состояние 50-летней давности.