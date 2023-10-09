Политолог Михайлов: поддержка Киева Западом уйдет на второй план на фоне Израиля

Эксперт напомнил, что поставки Киеву осуществляются в том числе с американских складов на территории Израиля.

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Ситуация вокруг Израиля повлияет на дальнейшее оказание Украине военной помощи, считает политолог, специалист по межнациональным конфликтам Евгений Михайлов.

«Все, что связано с борьбой с движением ХАМАС, повлияет на поддержку Украины. США выгребли большую часть запасов с территории Израиля для поддержки Украины. Будут вынуждены наполнять эти склады», - сказал он «Звезде».

Михайлов напомнил, что Соединенные Штаты из-за эскалации ситуации в Израиле направили в восточную часть Средиземного моря свои корабли. Кроме того, ряд конгрессменов выступают против усиления военной поддержки Украины.

Политолог выразил уверенность, что конфликт не закончится в ближайшие дни. Он предположил, что в поддержку Палестины подключатся «Хезболла», а также Сирия и Иран.

«Проблема Украины уходит на второй план. И она будет еще больше уходить на второй план в случае развития боевых действий и усугубления ситуации на Ближнем Востоке», - добавил Михайлов.

Между тем специалист Института Ближнего Востока Сергей Балмасов в беседе со «Звездой» рассказал, что ситуация в Израиле имеет тенденцию на эскалацию конфликта. По мнению востоковеда, Израиль рискует откатиться в состояние 50-летней давности.