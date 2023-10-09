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Востоковед Балмасов: Израиль рискует откатиться в состояние 50-летней давности

Игнат Далакян
14:20 09.10.2023
Специалист отметил, что существует немало стран, готовых подключиться к палестино-израильскому конфликту. По его мнению, на практике можно будет лицезреть арабо-мусульманское единство.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: Nasser Ishtayeh, Keystone Press Agency, Globallookpress
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Специалист Института Ближнего Востока Сергей Балмасов в беседе со «Звездой» рассказал, что ситуация в Израиле имеет тенденцию на эскалацию конфликта. По мнению востоковеда, Израиль рискует откатиться в состояние 50-летней давности.

«В войне 1973 года, когда включились вплоть до иракцев и даже мароканские и отчасти алжирские контингенты, было на самом деле и покруче. Сейчас тоже есть немало тех стран, которые готовы включится», - рассказал специалист.

По словам эксперта, к этому конфликту при определенных раскладах могут подключиться сирийцы, которые открыто считают причиной случившегося израильский терроризм. Другими возможными участниками конфликта, как рассказывает Сергей Балмасов, могут стать ливанская «Хезболла», Иран, Алжир, который участвовал в подготовке ХАМАСа и тыловые базы которого находятся на территории этой страны.

Специалист отметил, что трудно противостоять нападения прокси партизанских сил классической армейской мощью.

«В принципе, тенденция пока на распространение конфликта. Если Израиль, как обещал Нетньяху, "перемесит" Газу с песком и сравняет с землей, будет мощный ответ. И мы можем лицезреть на практике арабо-мусульманское единство, и откат ситуации к 50-летней давности, когда у Израиля было не так много стран, даже с которыми он имел дипломатические отношения», - подытожил специалист.

Ранее министр обороны Израиля Йоав Галант отдал приказ о полной блокаде Газы. Сообщается, что в регион будут остановлены поставки продуктов, газа и электроэнергии.

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