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Боец ВС РФ: артиллерия бьет врага в режиме 24/7 на Запорожском направлении

Виктория Косогляденко
13:54 09.10.2023
На вооружении десантников самоходные минометы «Нона». Используя их, военнослужащие уничтожают противника на Запорожском направлении.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
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Артиллеристы ВДВ ведут плотный огонь на Запорожском направлении. Здесь работает самоходный миномет «Нона» - он подходит для передовых рубежей.

«Двадцать четыре на семь работаем. Всю ночь и весь день. Поспать времени нет, поесть даже времени нет. Как цели приходят, работаем дальше, чтоб пехота не прошла сюда, выполняем долг», - говорит командир орудия с позывным Саня.

Боекомплект из 40 снарядов расходится за час. Это при средней интенсивности. Стрельба параллельно ведется из нескольких орудий. Сегодня целей приходит много, радиостанция не смолкает.

Расстановку сил за линией разграничения передают кадры, полученные с беспилотников. Они же корректируют работу артиллерии на Запорожском направлении. В этот раз точными попаданиями десантники сорвали ряд попыток переброски техники.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

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