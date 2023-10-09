В стране и мире Очевидцы показали кадры с места падения ракеты в Восточном Иерусалиме Игнат Далакян В центральном районе Иерусалима слышно, как воет сирена над городом. © Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда» Читайте нас на: Очевидица показала кадры с места падения ракеты в Восточном Иерусалиме. На опубликованном видео можно заметить, как клубы черного дыма поднимаются над местом падения ракеты. Кроме того, женщина показала кадры обстановки в центральном районе Иерусалима вблизи Стены Плача. Над городом слышно, как воет сирена. Ранее официальный представитель армии Израиля Даниэль Хагари сообщил о взятии под контроль населенных пунктов вдоль границ с сектором Газа. кроме того, в израильской армии заявили о начале новой серии ударов по объектам группировки ХАМАС. Экспертное мнение и аналитика