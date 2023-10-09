Полковник запаса Насонов: ЦАХАЛ проявил разгильдяйство в конфликте с ХАМАС

Полковник запаса Роман Насонов поделился мнением о том, почему армия Израиля оказалась плохо подготовлена к наступлению ХАМАС.

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Военный эксперт, руководитель холдинга структур безопасности «Русь», полковник запаса Роман Насонов в интервью «Звезде» рассказал, что стало причинами успеха первых атак ХАМАС на Израиль и какие тактики использовали палестинские боевики.

Полковник запаса отметил, что уровень подготовки сторон к конфликту был крайне разным. В то время как Израиль праздновал один из иудаистских праздников, ХАМАС использовал парапланы для преодоления заграждений и оказался на порядок лучше подготовлен.

«ЦАХАЛ оказался, во-первых, не готов, во-вторых, профессионально не обеспечен и проявил разгильдяйство. ХАМАС же был, так скажем, хорошо творчески подготовлен и изучил последние новинки применения техники, в том числе спецназовской», - заявил Насонов.

Отвечая на вопрос о «легендарности» израильских спецслужб и армии, эксперт напомнил, что в последний раз ЦАХАЛ вел военные действия схожего масштаба в прошлом веке во время войны Судного дня.

«Действительно, активные действия, похожие на нынешний уровень активности, были 50 лет назад. По факту сменилось минимум два поколения военнослужащих профессионалов и специалистов», - объяснил он.

Полковник также рассказал о причинах, по которым ракетные атаки ХАМАС показали свою эффективность против систем ПРО Израиля. Он пояснил, что палестинцы использовали множество дешевых боеприпасов и воздушная оборона Израиля не справилась с таким количеством целей.

«Об этом способе знают все, кто разбирается в тактике средств ПВО. ЗРК не могут физически поражать столько целей в столь малую единицу времени. Это очень непросто», - подытожил Насонов.

Ранее Израиль запросил у США ракеты-перехватчики для системы обороны «Железный купол». Помимо этого, еврейские власти также запросили боеприпасы для пулеметов и малокалиберные бомбы.