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Отличившиеся при выполнении задач в Карабахе миротворцы получили награды

05:03 03.10.2023
Российский миротворческий контингент продолжает выполнять задачи в Нагорном Карабахе.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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Отличившиеся при выполнении задач на территории Нагорного Карабаха российские миротворцы получили ведомственные награды. Сейчас бойцы продолжают нести службу и круглые сутки следят за соблюдением режима прекращения огня в регионе. Главная цель - не допустить возобновления кровопролития, защитить мирное население и обеспечить связь между Баку и Степанакертом.

«Желаю вам успешного выполнения задач, поставленных нашим государством, создать условия, чтобы люди вернулись в свои дома и на свои земли и жили в мире и согласии», - сказал обращаясь к военнослужащим командующий российским миротворческим контингентом в Нагорном Карабахе, генерал-майор Кирилл Кулаков.

Российские миротворцы также продолжают обеспечивать безопасность движения гражданского автотранспорта, помогают людям самостоятельно выезжать из Карабаха через Лачинский коридор.

Но не все готовы покинуть территорию Нагорного Карабаха немедленно. Многим нужна помощь, в том числе и медицинская. Российские миротворцы и тут готовы оказывать максимальное содействие и помощь. На наблюдательные посты завезены лекарства и необходимое количество воды и горючего, для оказания помощи мирному населению.

Материал подготовили Ян Брацкий и Николай Баранов.

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