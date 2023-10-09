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NYT: раненые американские солдаты жалуются на военную медицину на Украине

Игнат Далакян
11:09 09.10.2023
Один из американских военных рассказал, как проснулся во время операции из-за малого количества анестезии.
NYT: раненые американские солдаты жалуются на военную медицину на Украине
© Фото: Pool, Ukrainian Presidentia, Globallookpress
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Потери наемников из Соединенных Штатов возрастают, а сами военные жалуются на украинскую медицину. Об этом пишет американская газета The New York Times.

Американские военнослужащие, которые воюют в составе англоязычных подразделений, отмечают, что на Украине им оказывается минимальное лечение в спартанских условиях.

«Я проснулся во время операции, потому что мне дали мало анестезии», - приводит издание слова одного из военнослужащих США.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Украина без внешней подпитки проживет лишь неделю. По словам российского лидера, киевский режим держится на плаву благодаря многомиллиардным вливаниям каждый месяц.

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