Один из американских военных рассказал, как проснулся во время операции из-за малого количества анестезии.

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Потери наемников из Соединенных Штатов возрастают, а сами военные жалуются на украинскую медицину. Об этом пишет американская газета The New York Times.

Американские военнослужащие, которые воюют в составе англоязычных подразделений, отмечают, что на Украине им оказывается минимальное лечение в спартанских условиях.

«Я проснулся во время операции, потому что мне дали мало анестезии», - приводит издание слова одного из военнослужащих США.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Украина без внешней подпитки проживет лишь неделю. По словам российского лидера, киевский режим держится на плаву благодаря многомиллиардным вливаниям каждый месяц.