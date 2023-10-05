Президент рассказал, благодаря чему киевский режим все еще держится на плаву.

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Если прекратятся ежемесячные многомиллиардные вливания, то Украина сможет прожить лишь неделю. Об этом заявил Владимир Путин, рассказывая, благодаря чему киевский режим все еще держится на плаву.

«Стоит только все прекратить - через неделю все ляжет. Все. Тоже самое касается системы обороны», - подчеркнул глава государства.

Ранее президент отметил, что Украина также продолжает получать деньги и за транзит российского газа.

По словам Владимира Путина, деньги для Киева, судя по всему, не пахнут.