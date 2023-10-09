Главный раввин России Лазар получил сотрясение мозга после танца с Торой

Раввин получил травму во время танца со священной иудаистской книгой Торой.

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Главный раввин России Берл Лазар был отправлен в больницу с сотрясением мозга после танца с Торой в честь праздника Симхат Тора. Об этом в своем Telegram-канале написал председатель Общественного совета Федерации еврейских общин России Борух Горин.

Представитель еврейских общин России рассказал, что на фоне новостей о нападении на Израиль раввин начал исполнять религиозный танец с Торой. Танец продлился до полтретьего ночи, после чего Лазар упал и был госпитализирован с сотрясением мозга.

«Я думаю, что это было логическое завершение этого исступленного танца. Сейчас раввин Лазар в больнице. Вроде ничего страшного, но врачи говорят, что ему нужен покой», - написал Горин.

На фоне обострения конфликта Палестины и Израиля военно-политический кабинет Израиля принял решение о переходе страны в «состояние войны». Согласно заявлению премьер-министра Израиля, война началась 7 октября 2023 года в 6 часов утра.