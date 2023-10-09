Игорь Кириллов заявил, что Соединенные Штаты были вынуждены пойти на это после обнародования информации о биологических исследованиях Россией.

© Видео: Минобороны России © Фото: Hendrik Schmidt, ZB, Globallookpress

Соединенные Штаты вынуждены выводить биологические исследования в Африку. Это констатировал начальник войск РХБЗ Игорь Кириллов.

Кириллов отметил, что американские биологические исследования, проводимые в военных целях, являются незаконными. После того как российская сторона обнародовала данные о военно-биологической деятельности США, Вашингтон пошел на такие шаги, как вывод исследований в страны, расположенные на африканском континенте.

«Российские усилия по обнародованию незаконной военно-биологической деятельности США и ухудшение эпидемической обстановки в местах размещения биообъектов в европейском регионе вынудили американскую администрацию выводить исследования двойного назначения в страны Африки», - сказал Кириллов на брифинге.

Начальник войск РХБЗ добавил, что у Министерства обороны РФ есть документы, указывающие на деятельность подрядчиков Пентагона в ряде африканских стран, среди которых Конго, Сьерра-Леоне, Камерун, Уганда и ЮАР.

Кириллов рассказал, что в местах, где расположены биообъекты Соединенных Штатов, растет заболеваемость, в связи с чем власти ряда стран на африканском континенте могут пересмотреть сотрудничество с Вашингтоном.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.