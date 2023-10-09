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МО РФ: в районах расположения биообъектов США в Африке растет заболеваемость

11:34 09.10.2023
По словам Игоря Кириллова, это заставляет правительства многих африканских стран по-новому взглянуть на целесообразность сотрудничества с США.
© Видео: Минобороны России © Фото: imagebroker, Giuseppe Graziano, Globallookpress
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Начальник войск РХБЗ Игорь Кириллов заявил, что в Африке в районах расположения биообъектов Соединенных Штатов растет заболеваемость. Данные обстоятельства могут вынудить власти ряда стран на африканском континенте пересмотреть сотрудничество с Вашингтоном.

«Закономерное ухудшение ситуации с заболеваемостью в районах размещения американских биообъектов заставляет правительства многих африканских государств по-другому взглянуть на необходимость и целесообразность сотрудничества с Соединенными Штатами», - сказал он.

Кириллов напомнил, что в прошлом году американская компания «Метабиота» прекратила свою работу в Африке. Начальник войск РХБЗ констатировал, что данная компания является подрядчиком Министерства обороны США. По словам Кириллова, методы, которые использовала «Метабиота», были противоправными и вызывали вопросы со стороны властей ряда государств.

Вашингтон проводит военно-биологическую деятельность, прикрываясь такими задачами, как помощь здравоохранению, пресечение угроз биотерроризма и распространения биооружия, добавил начальник войск РХБЗ. Для достижения своих целей Штаты задействуют подрядчиков и ряд посреднических организаций.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

© Минобороны России
© Минобороны России
© Минобороны России
© Минобороны России
© Минобороны России
© Минобороны России
© Минобороны России
© Минобороны России
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