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Кириллов: в США хотят засекретить эксперименты по повышению летальности вирусов

11:44 09.10.2023
Также Игорь Кириллов заявил, что Пентагон предложил создать редакционный комитет, который займется засекречиванием связанных с биоэкспериментами научных работ.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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Начальник войск РХБЗ Игорь Кириллов заявил, что в Соединенных Штатах предлагают засекретить эксперименты по повышению летальности вируса оспы мышей. Это следует из документа, подготовленного сотрудником Агентства по сокращению военной угрозы Минобороны США Морганом Миньярдом.

«Представитель Пентагона предлагает создать редакционный комитет, который будет "подчищать" для публикации научные труды, представляющие интерес для американского разведывательного сообщества», - прокомментировал это Кириллов на брифинге. 

Кроме этого, по словам начальника войск РХБЗ, Миньярд призвал засекречивать работы двойного назначения, которые могут нанести непоправимый урон американской национальной безопасности. 

Кириллов резюмировал, что использование библиотеки с закрытой информацией позволит американскому правительству максимально развернуто изучать результаты химических и биологических исследований. Он отметил, что желание цензурировать публикации говорит о стремлении правительства США избежать публичной огласки результатов, которые пойдут вразрез с обязательствами Вашингтона в области химического и биологического оружия. 

Также Игорь Кириллов констатировал рост заболеваемости в районах расположения биообъектов США в Африке.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.

© Минобороны России
© Минобороны России
© Минобороны России
© Минобороны России
© Минобороны России
© Минобороны России
© Минобороны России
© Минобороны России
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