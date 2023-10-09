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Военнослужащий рассказал, что щенок по кличке Боец привык к работе артиллерии

Павел Кольцов
11:22 09.10.2023
Когда артиллеристы ведут огонь, собака бежит на кухню либо в блиндаж.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
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Расчеты гаубиц «Мста-Б» забайкальских артиллеристов бьют по опорным пунктам, скоплениям живой силы, бронетехнике боевиков. Артиллеристы применяют и высокоточные боеприпасы - снаряды «Краснополь» с системой лазерного целеуказания. Об этом рассказывает командир батареи с позывным Шер. Уроженец Таджикистана из семьи военных, он уже девятый год служит по контракту в Российской армии.

«Недавно "Краснополем" стреляли и попадали в "три семерки"», - говорит Шер.

Половина опытные артиллеристы, вторая - молодежь. Алмаз - новенький, контракт заключил всего три месяца назад. В военкомат пришел сам, не по повестке.

«Обучился всему, какие снаряды. Какие взрыватели, все нарабатывается с опытом», - объясняет Алмаз.

В ящике из-под снарядов замечаем Бойца. Кличку щенку дали артиллеристы. Боец уже знает, куда бежать в случае атаки.

«Когда работаем, прячется в летнюю кухню или в "бунгало" забегает. Привык уже», - рассказывает один из артиллеристов.

«Бунгало» военнослужащие называют блиндаж. Здесь встречаем Багула. Позывной происходит от багульника, растущего на его родине в Забайкалье. Мужчина раньше служил в пехоте, был ранен. Но вернулся на передовую, теперь он уже старший наводчик.

«Я думал, будет что-то сложное. Сложного ничего нет. Самое главное не ошибиться в расчетах, самое главное - наведение. И все будет нормально. Молодым ребятам подсказываем, что можно делать, что нельзя. Ребята усваивают», - говорит старший наводчик с позывным Багул.

Противник регулярно обстреливает позиции наших артиллеристов, использует  кассетные боеприпасы. Но расчеты уверенно делают свою работу, каждый раз нанося боевикам урон и укрываясь от ответных ударов.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

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