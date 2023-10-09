МО РФ: в США расследуют деятельность Prestige Biotech после заявления России

Ранее Россия обнародовала информацию о незаконных биоэкспериментах этой компании в американском городе Ридли.

© Видео: Минобороны России © Фото: Christian Ohde, imago, Globallookpress

Начальник войск РХБЗ Игорь Кириллов заявил, что Конгресс США начал расследование незаконных биологических экспериментов компании Prestige Biotech.

«После опубликования Российской Федерацией данных о незаконных биологических экспериментах в калифорнийской лаборатории американской администрацией была инициирована процедура расследования», - заметил Кириллов в ходе брифинга.

По словам начальника войск РХБЗ, речь идет о биолаборатории, которая располагается в городе Ридли в штате Калифорния. До этого сам Игорь Кириллов говорил о деятельности этой компании на одном из предыдущих брифингов.

Кириллов уточнил, что расследованием занимаются три комитета американского конгресса.

При этом ранее, как он отметил, местная администрация пыталась возложить ответственность за биологическую лабораторию на Китай, но не смогла представить убедительных доказательств.

Также Игорь Кириллов заявил, что США после огласки Россией информации о биологических исследованиях вынуждены выводить их в Африку.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.