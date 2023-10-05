Житель Сахалина задержан за сотрудничество со спецслужбами Украины

Мужчина 1966 года рождения испытывал негативное отношение к политике России и не поддерживал проведение спецоперации на Украине.

© Видео: УФСБ России по Сахалинской области © Фото: УФСБ России по Сахалинской области

Сотрудники УФСБ России по Сахалинской области задержали местного жителя, который планировал содействовать спецслужбам Украины. Мужчина 1966 года рождения испытывал негативное отношение к политике России и не поддерживал проведение спецоперации на Украине, говорится в сообщении регионального УФСБ РФ.

Сахалинец сам проявил инициативу и решил тайно сотрудничать со спецслужбами Украины. Он установил с ними контакт, чтобы оказывать противнику помощь в деятельности, направленной против безопасности России.

На 57-летнего местного жителя следователи регионального Управления ФСБ РФ возбудили уголовное дело по статье «сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной либо иностранной организацией». Его заключили под стражу.

Накануне в Алтайском крае задержали уроженца Челябинской области, который готовился взорвать здание администрации города Рубцовска самодельным устройством. Он действовал по заданию запрещенной проукраинской террористической организации.