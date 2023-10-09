Остановка багажных лент в аэропорту Внуково вызвала гигантские очереди из пассажиров

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»

В аэропорту Внуково по причине остановки почти всех багажных лент появились трудности с выдачей вещей пассажирам. Видео с очередями пассажиров были опубликованы в социальных сетях.

Как рассказали «Звезде» в справочной аэропорта, единственной рабочей багажной лентой оказалась центральная лента на втором этаже терминала А. Туда же сейчас отправляют всех пассажиров, однако из-за этого стали образовываться большие очереди.

«Пока что все пассажиры сдают багаж там, но лента, естественно, перегружена», - прокомментировали в справочной аэропорта.

Ранее в российских аэропортах возникала проблема с регистрацией пассажиров на рейсы. Как сообщили в авиакомпаниях, причиной для затруднений стали DDoS-атаки из-за рубежа.