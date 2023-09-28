Ростех сообщил о DDoS-атаке из-за рубежа на сервис бронирования в аэропортах

Авиакомпании «Победа» и «Аэрофлот» сообщили о сложностях с регистрацией пассажиров на рейсы.

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На систему бронирования «Леонардо», которую используют в российских аэропортах, совершены DDoS-атаки из-за рубежа. Об этом сообщил Ростех.

«В настоящий момент на систему "Леонардо" идет массированная DDOS-атака из-за рубежа. Мы работаем над ее отражением», - написал Ростех в своем Telegram-канале.

О глобальном сбое написали авиакомпании «Победа» и «Аэрофлот». В их сообщениях говорится, что из-за неполадок была затруднена работа сервисов бронирования билетов, онлайн-регистрация и регистрация на рейс. Оформление на рейс было возможно только в ручном режиме.

Позже «Аэрофлот» сообщил, что все проблемы устранены, регистрация пассажиров продолжается.