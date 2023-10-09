Командир РСЗО «Ураган»: мы - приоритетная цель для врага

Российские реактивные системы залпового огня громят неприятеля, вызывая у него злость. Поэтому в ходе боевой работы важна грамотная маскировка.

© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России

Командир РСЗО «Ураган» Западного военного округа с позывным Первый заявил, что эти боевые машины - приоритетная цель для противника ввиду своей опасности для него.

«Для врага мы - самый приоритет, поэтому мы стараемся спрятаться, быстро все делать, оттачиваем свои навыки», - сказал он.

Видео беседы с артиллеристом и кадры боевой работы «Ураганов» в зоне спецоперации предоставило Минобороны России.

Артиллерийские подразделения группировки войск «Запад» бьют по неприятелю круглосуточно - и днем и ночью. Реактивные снаряды громят оборонительные сооружения противника, подавляют пункты управления и опорные пункты, уничтожают украинские огневые средства, вооружение и военную технику.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.