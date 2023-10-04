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Боевой расчет «Урагана» рассказал об охоте на боевиков в зоне спецоперации

Павел Кольцов
07:05 04.10.2023
Артиллеристы ведут огонь по складам боеприпасов противника, скоплениям его живой силы и бронетехнике.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
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«Ураган» отстреливает полный пакет - 16 реактивных снарядов. Камера беспилотника фиксирует поражение, но что творится там, в пункте назначения, трудно представить. Площадь поражения достигает 60 футбольных полей. Большое контрнаступление националистов провалилось, для выполнения боевых задач достаточно пары снарядов.

«Бывает по складу боеприпасов, скоплениям живой силы, бронетехнике. Пехота если вступает в бой, поддержку вызывает. Можно сказать, пот артиллериста спасает кровь пехотинца. Работаем слажено, до мелочей», - рассказал командир БМ «Ураган» с позывным «Атлет».

Отстрелявшийся «Ураган» пополняет боекомплект. Для этого машине не нужно ехать на склад боеприпасов. Их подвозит прямо к ней транспортно-заряжающая машина. Пополнив боекомплект «Ураган» отправится в укрытие - на боевое дежурство. Машина должна быть всегда заряжена, в любую секунду наши подразделения на передовой могут запросить огневую поддержку или разведка выявит новые цели. За несколько минут расчет успевает выкатиться на огневую позицию и развернуться.

Сам «Ураган» - тоже цель, в числе приоритетных для противника. Каждый раз с той стороны отвечают, не жалея натовских боеприпасов. Но как правило, к тому времени расчеты уже успевают укрыться.

«Часто HIMARS прилетает, иногда три семерки. Благодаря нашим системам ПВО, сейчас стало меньше прилетов, большую часть они сбивают. Часто меняем маршруты движения, чтобы запутать противника, если он следит», - поделился старший наводчик с позывным «Сызган».

Забайкальские артиллеристы в долгу не остаются, ведут контрбатарейную борьбу, поражая позиции систем залпового огня и тяжелой артиллерии националистов.

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