Пленный украинец рассказал, что его командир не считал подчиненных за людей
Украинский командир в открытую говорил мобилизованным, что они все проданы и будут убиты.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
Пленный украинец Сергей Малов рассказал, что был призван по мобилизации в Харькове. Подготовку проходил на полигоне в Великобритании под руководством шведских инструкторов.
После прибытия на передовую пробыл там менее двух суток и сдался в плен российским военнослужащим. Мужчина рассказал об ужасном отношении командира к мобилизованным.
«Отношение ужасное. Командир нас не считал за людей. В открытую говорил, что мы все проданы и будем убиты, что он нас ненавидит», - сообщил Сергей.
Другой пленный рассказал, что у украинцев нет желания участвовать в боевых действиях, боевиков ВСУ интересует только заработная плата и алкоголь.
Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.