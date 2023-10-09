Пленный украинец рассказал, что его командир не считал подчиненных за людей

Украинский командир в открытую говорил мобилизованным, что они все проданы и будут убиты.

© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России

Пленный украинец Сергей Малов рассказал, что был призван по мобилизации в Харькове. Подготовку проходил на полигоне в Великобритании под руководством шведских инструкторов.

После прибытия на передовую пробыл там менее двух суток и сдался в плен российским военнослужащим. Мужчина рассказал об ужасном отношении командира к мобилизованным.

«Отношение ужасное. Командир нас не считал за людей. В открытую говорил, что мы все проданы и будем убиты, что он нас ненавидит», - сообщил Сергей.

Другой пленный рассказал, что у украинцев нет желания участвовать в боевых действиях, боевиков ВСУ интересует только заработная плата и алкоголь.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.