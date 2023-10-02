Пленный украинец Дорош рассказал, что в ВСУ любят «бухнуть»

У украинцев нет желания участвовать в боевых действиях, в основном военнослужащих интересует заработная плата и алкоголь.

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Пленный военнослужащий 117-й механизированной бригады ВСУ Леонид Дорош сдался, когда при удержании позиций убило командира. По словам украинца, позиции были плохо оборудованы и защищать их значило погибнуть. Изначально просил сдаться тяжело раненный гранатометчик, однако командир запрещал.

Леонид признался, что личный состав воевать не хочет. В основном всех интересуют деньги. Как утверждает пленный, в подразделении военнослужащие любят выпить.

«В моей роте не хотят воевать. Они думают, что это так, бухнуть, их деньги интересуют. Спрашивают, когда зарплата. Некоторые очень любят бухнуть. Есть ребята адекватные. По моему мнению, воевать не хотят», - признался он.

Леонид рассказал и об обучении. Военнослужащих готовили инструкторы из Германии. Обучали правилам эксплуатации пулеметов, автоматов, гранатометов, отрабатывали навыки на полигонах. Также украинцев готовили к ведению боевых действий в городских условиях.

На прошлой неделе другой пленный украинец рассказал, что немецкие инструкторы вместо обучения весь день пили чай, кофе и какао, а в ВСУ мобилизуют больных, хромых и косых, чтобы сделать их десантниками.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.