Оператор FPV-дрона уничтожил украинского боевика из штурмового подразделения
Украинский боевик попытался скрыться в высокой траве от БПЛА, но был настигнут беспилотником.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
Министерство обороны России показало кадры уничтожения украинского боевика из штурмового подразделения оператором FPV-дрона.
На видео боевик заметил беспилотник и попытался спрятаться в высокой траве, однако был настигнут дроном.
Ранее российское оборонное ведомство показало кадры поражения позиций украинских националистов под Клещеевкой операторами FPV-дронов. В Минобороны России отметили, что были задействованы операторы дронов 4-й бригады «Южной» группировки войск.