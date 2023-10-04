Операторы FPV-дронов поразили позиции ВСУ под Клещеевкой
С помощью FPV-дронов операторы БПЛА 4-й бригады «Южной» группировки войск наносят точное огневое поражение.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
Операторы FPV-дронов поразили позиции десантно-штурмовой бригады ВСУ под Клещеевкой. Кадры ударов публикует Министерство обороны РФ.
На записи видно, как беспилотники на небольшой высоте приближаются к целям и поражают их - в этот момент раздаются взрывы, все вокруг взлетает на воздух. В описании к видео сказано, что были задействованы операторы БПЛА 4-й бригады «Южной» группировки войск.
На днях ведомство также публиковало кадры уничтоженных позиций ВСУ под Клещеевкой.
Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.