Операторы FPV-дронов поразили позиции ВСУ под Клещеевкой

© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России

Операторы FPV-дронов поразили позиции десантно-штурмовой бригады ВСУ под Клещеевкой. Кадры ударов публикует Министерство обороны РФ.

На записи видно, как беспилотники на небольшой высоте приближаются к целям и поражают их - в этот момент раздаются взрывы, все вокруг взлетает на воздух. В описании к видео сказано, что были задействованы операторы БПЛА 4-й бригады «Южной» группировки войск.

На днях ведомство также публиковало кадры уничтоженных позиций ВСУ под Клещеевкой.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.