Россиянам рассказали о новой уловке аферистов с договором на номер телефона

В договорах с сотовыми операторами срока пользования номером нет, напомнил эксперт.

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У телефонных мошенников появилась новая уловка, благодаря которой они могут получать доступ и к «Госуслугам» жертвы, и к ее банковской карте. Об этом в разговоре с агентством «Прайм» россиян предупредил юрист Иван Соловьев.

Злоумышленники заявляют, что работают на сотового оператора и предлагают продлить договор, который якобы истекает, объяснил эксперт.

После того, как жертва начинает верить мошеннику, он для большей убедительность начинает приводить множество деталей, который отвлекают внимание. Абонента убеждают продлить договор с помощью специального кода, который приходит по СМС.

«На самом деле в договорах с сотовыми операторами срока пользования номером нет», — напомнил юрист.

Затем жертве приходит ссылка, перейдя по которой ему нужно применить код, якобы чтобы закончить дистанционное подписание. После этого мышеловка захлопывается, и аферисты получают доступ к аккаунтам доверчивого абонента.

Ранее эксперт Генрих Девяткин рассказал подробно, как работает схема с СМС, а также дал два совета, которые позволят легко защитить свои данные.