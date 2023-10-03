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Эксперт Девяткин назвал два способа защиты смартфона от схемы мошенников с СМС

Анна Назайкина
11:29 03.10.2023
Ранее жительница Москвы потеряла более 2,6 млн после звонка злоумышленников, которые попросили ее открыть ссылку.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»
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Замдиректора Института высокотехнологичного права, социальных и гуманитарных наук НИУ МИЭТ Генрих Девяткин в беседе со «Звездой» объяснил, как мошенники лишают своих жертв крупных сумм благодаря всего одному сообщению и ссылке.

Кроме того, эксперт рассказал о двух способах уберечься от мошеннической ловушки с различными приложениями, в том числе банковскими.

Накануне прокуратура Москвы сообщила, что жительница столицы лишилась более 2,6 млн после звонка мошенников, которые попросили ее открыть ссылку в СМС.

«Для чего совершается изначальный звонок - он прогревочный, мошеннику необходимо понять, кто ему ответит - взрослый человек, ребенок, пенсионер, понять его уровень подготовки, уровень знаний», - сказал Девяткин.

Если в ходе этого прогревочного звонка удается установить, что на том конце провода жертва не квалифицирована в вопросах кибергигиены, то с ней начинают работать по стандартной схеме.

Человеку присылают сообщение, в котором содержится вредоносная ссылка, чаще всего открывается такое окошко - форма для заполнения данных. Туда жертве предлагают ввести свои логин и пароль или другую необходимую информацию. Основная цель злоумышленников - получить доступ к приложениям банков.

Далее производится восстановление удаленного доступа к этим приложениям через пароль, дальнейшие действия мошенников зависят от их фантазии.

«Держит на телефоне исключительно для того, чтобы жертва не успела опомниться, потому что ей будут приходить сообщения об изменении пароля. Главное - убедить заставить перейти по ссылке и ввести чувствительные данные», - добавил эксперт.

Он также рассказал, что для того, чтобы обезопасить себя от таких схем, можно сделать две вещи - воспользоваться специальным антиспам-приложением, которое распознает звонки и сообщения злоумышленников и блокирует их, и установить в приложениях двухфазную аутентификацию, которая станет барьером от мошенников.

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